Maduro dispuesto a renunciar si le garantizan que no va a tener que renunciar

La Casa Blanca habría rechazado la propuesta de Nicolás Maduro de renunciar siempre y cuando se le garantizara un suministro ilimitado de McPollo, 3 temporadas nuevas de La Casa de Alofoke y, principalmente, que no tendría que renunciar realmente.



Fuentes extraoficiales 100% confiables pero no tanto aseguraron que Maduro escribió en su propuesta: “Si es por garantizar la paz en Avanti, Los Roques y los otros sitios menos importantes de Venezuela entonces yo hago lo que sea, incluso si eso significa renunciar pero tampoco piensen que voy a renunciar así como así, primero me tienen que garantizar que no voy a tener que irme, y que podré seguir mandando y bailando salsa mientras reprimo gente. Compadre Trump, yo soy el más abierto a negociar aquí, nadie está más abierto que yo, no por nada me dicen Nicolás Abiertoduro, bueno nadie me dice así, ¿o sí?, no recuerdo, ¿de qué estaba hablando?, Cilia pídete un delivery de chicken winx (sic), ya vengo tengo que maldecir al imperio pitiyanquista en la plataforma patria”, concluyó el jefe del chavismo quien niega rotundamente tener déficit de atención.