Las elecciones presidenciales en Chile se decidirán en segunda vuelta este próximo 14 de diciembre entre la comunista Jeannette Jara, quien promete acabar con la inmigración ilegal de venezolanos, y el ultraderechista José Antonio Kast, quien promete exterminar a todos y cada uno de los venezolanos en el país.



El director de la firma Chigüianalisis y experto en elecciones alrededor del mundo, Erwe Von Esse, nos ofreció su profundo análisis político tras leerse la Wikipedia de ambos candidatos: “Para nadie es un secreto que los venezolanos somos el centro del universo y Chile no es la excepción. Solo hace falta echar un ojo a los medios de comunicación: ¿aumenta la criminalidad? Culpa de los venezolanos. ¿Sismos? Culpa de los venezolanos. ¿Se celebra la Navidad? Culpa de los venezolanos. Por este motivo, está más que claro que el candidato con más posibilidades de ganar, según mi propio análisis estadístico al ojo por ciento, será quien prometa deportar o, sencillamente, exterminar más venezolanos en el país. Cualquier otra política es completamente irrelevante porque gane la izquierda o la derecha, todos seguirán siendo igual de infelices”, concluyó el experto, quien fue deportado de Chile en 2014.