Precios de estacionamiento obligan parejas a cenar, ver películas y hacer el amor en el carro

El alto costo de los estacionamientos en el país está obligando a las parejas a optimizar al máximo su limitado presupuesto, aprovechando la costosa hora de estacionamiento para quedarse en el carro a cenar arepas traídas de casa, ver películas divididas en 74 TikToks e incluso hacer el amor mientras los vigilantes están distraídos mascando chimó.

Conversamos con Luis Andrés Barradas, un joven caraqueño con 7 trabajos para vivir apenas al borde de la pobreza extrema, quien nos explicó: “Hermano, aparte que te quieren cobrar $5 en el estacionamiento, tú ahorita sales para un restaurante y te quieren cobrar $30 por una hamburguesa smash que lo que hacen es aplastarla para echarle menos carne, y de paso viene sin papas. En el cine ahorras tu platica para ir a ver una película venezolana, aprovechando la sala vacía para meterte mano sabroso, y resulta que la sala no tiene aire acondicionado. Por eso es que mi novia y yo, bueno, principalmente yo, decidimos que ahora las citas van a ser en el estacionamiento y ya, aprovechamos esos cinco dólares y resolvemos en el carro lo que sea que vayamos a hacer”, concluyó Barradas.

Por su parte, el presidente nacional del Bloque Empresarial de Carros, Estacionamientos y Rentabilidad Operacional Sostenible (BECERROS), Manuel Alberto Becerrini, defendió el elevado precio: “Es muy sencillo, el que tiene para el carro tiene para el estacionamiento, ¿no tiene plata para el estacionamiento? Déjenos el carro como pago y ya está, que se vayan a pie como los miserables que son. De resto, no me importa lo que hagan ahí adentro, porque en todo caso no nos hacemos responsables ni de choques, ni de robos ni embarazos en nuestras instalaciones.