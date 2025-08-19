Maduro le hace frente a destructores americanos desplegando milicianos con flotis en el Mar Caribe

Ante el incremento de la presencia militar por parte de Estados Unidos en el Mar Caribe, el fan número 1 y único fan del superhéroe, Súper Bigote, Nicolás Maduro, ordenó un “despliegue táctico extraordinario” de miles de unidades de la Milicia Bolivariana armada y equipada con flotis de asalto y pelotas de playa bélicas para proteger el territorio marítimo venezolano.

Un despliegue táctico de tal magnitud por parte de las fuerza armada venezolana responde al envío de 3 destructores de la marina estadounidense, 4 megazords y 2 Logan Paul en una operación para combatir el narcotráfico del Caribe, y coincide con la decisión de la Casa Blanca de aumentar la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares y por Elías Jaua a un cupón del 15% de descuento en Trader Joe’s.

Vistiendo su traje de Labubu blindado, el ¿presidente? venezolano amenazó a su homólogo, Donald Trump: “Camaradas y camarados, rodilla en aguas, ha llegado la hora de defender el legado de Chávez, o sea, a mí, y poner fin a los ataques del imperio norteamericano con nuestra gloriosa y ligeramente desnutrida milicia bolivariana. Que no se equivoque el señor Dolan Trom (sic) que a nuestros milicianos ya los hemos equipado con una arepa viuda y unos flotis tácticos de altísima tecnología para que nos defiendan cayéndole a palo esos débiles barcos gringos con sus sus armas de reglamento, los llamados r4m4s. También hemos desplegado más de tres colectivos en botes banana para que le den su merecido a estos imperialistas que solo quieren hacerle daño a Venezuela, inclusive, hemos dado la orden para que la brigada de tablas de natación alcance la máxima velocidad en combate. La verdad es que nada ni nadie va a detenernos”, concluyó Maduro mientras los militares que lo escuchaban salían corriendo a esconderse en los cientos de bunkers-polleras de Fuerte Tiuna.