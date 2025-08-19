5 claves de la reunión de Trump con Zelenski

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, se reunió nuevamente en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos para discutir cómo ponerle fin a la guerra de Rusia en Ucrania, sin ninguna consecuencia para Vladimir Putin, quien es considerado un “aliado estratégico”, “colega” y “BFF” del presidente americano. En esta lista, recopilamos los momentos claves que se vivieron en Washington:
El presidente estadounidense aprovechó de mostrarle su colección de gorras del Magallanes a los líderes mundiales
La reunión con Zelenski fue interrumpida por Trump para tener su tercera videollamada diaria con Putin
El encuentro finalizó con un ensordecedor “Gracias, jalabolas” que retumbó por los pasillos de la Casa Blanca
El líder ucraniano vistió Loro Piana y dejó deslumbrados a todos en la alfombra roja, mientras que Trump se fue por un clásico: Don Regalón y Dinosaurio
El Deep State usó todos los recursos posibles para ocultar el beso de tres con Putin