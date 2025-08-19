5 claves de la reunión de Trump con Zelenski

Listas hay muchas. La de Schindler. La de la compra (que cada vez está más corta). La de Tascón. Y luego tenemos la famosa lista de Epstein, que —en caso de que estés despertando de un coma hoy— supuestamente nombra a las personas que estarían envueltas en una supuesta red de pedofilia y que, también supuestamente, Donald Trump dijo que iba a hacer pública luego de su elección como presidente. Ahora dicen que no existió, la misma gente que dice que no existe vota para no mostrarla, otros afirman que sí existió pero que la escribió Obama, o que si existe pero que quedarse pegado en esto es absurdo. Para que no te mortifiques más, enviamos a nuestro pasante subpagado —quien recién descubrimos que también sale nombrado ahí— a revelar finalmente qué hay en esta famosa lista.