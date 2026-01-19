PNB aclara a sus funcionarios que es ilegal cometer actos ilegales

El Pranato Nacional Bolivariano (PNB), emitió un comunicado el día de hoy recordando a sus funcionarios que es ilegal cometer actos ilegales tales como sembrar fentanilo a los ciudadanos, revisar teléfonos sin orden judicial y revisar el fentanilo de los ciudadanos sin una orden judicial.

El director de la PNB, el power ranger rojo, leyó el comunicado durante una rueda de prensa de 12 horas que obligamos a nuestro pasante subpagado a transcribir: “Se le recuerda a todos los funcionarios, funcionarias y disfuncionarios que es ilegal hacer cosas ilegales, que es algo que ya ustedes saben pero se los decimos públicamente para que no me echen la culpa a mí cuando ustedes hagan lo malo. Estoy harto de decírcelos, si van a joder a alguien no dejen que los graben, panas, porque el problema no es el hecho en sí sino que perdemos seguidores en Instagram y nos baja el engagement, miren que yo he trabajado mucho editando en capcut como para que vengan a destruir mi trabajo. Y de una vez les digo, si los veo revisando teléfonos me voy a poner muy molestico, demasiado, porque eso es tan ilegal que incluso podría hacerles un llamado de atención o bloquearlos en Roblox”, concluyó el power ranger rojo antes de hablar del siguiente punto: que los policías dejen de pegarle calcomanías de “capacidad máxima 5 malvadas” a las patrullas.