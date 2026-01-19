Alex Saab se inscribe en la chamba juvenil

El currículum de Alex Saab es casi tan extenso como su lista de crímenes: vendedor de shawarmas, mejor amigo de Nicolás Maduro e inventor de la leche del CLAP a base de cemento. Sin embargo, esta semana inicia una nueva etapa inscribiéndose en el programa de Chamba Juvenil, tras su despido del Ministerio Para El Poder Popular de Lavado de Dinero.

Intentamos contactar directamente Saab, quién está denunciado ante la ONU por crímenes de lesa humanidad por la coleta que usa, pero sólo logramos obtener una respuesta por parte de su asistente, Jairo Restrepo: “El señor Saab no se siente avergonzado de participar en el programa de Chamba Juvenil porque, aunque físicamente aparenta 97 años, en el fondo se siente joven y lleno de energía, listo para utilizar su experiencia lavando activos. Así mismo, Saab sabe muy bien que si en algún momento logró ser dueño de miles de empresas fantasma, algo que ninguna otra persona ha logrado, fácilmente podrá hacerlo de nuevo en cuanto aparezca otro régimen autoritario corrupto en busca de empresarios honestos dispuestos a prestar sus cuentas de banco en Andorra, Qatar y Wakanda para recibir transacciones de dudosa procedencia”, concluyó Restrepo, mientras Saab zarpaba en un buque lleno de cocuy, petróleo y muñecos de Super Bigote hasta Tailandia.