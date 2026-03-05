Freddy Superlano denuncia que en la cárcel lo torturaban leyendo poemas de Tarek Wiliam Saab... ya va, esta sí es real, perdón, nos superaron

El dirigente opositor y cliente favorito de los locales nocturnos en Cúcuta, Freddy Superlano, denunció esta semana las inhumanas condiciones de la cárcel El Rodeo I, donde lo torturaron leyendo poemas de Tarek William Saab y poniendo episodios interminables de La Hojilla… Ya va, esta noticia sí es de verdad. Perdón, esta vez nos superó la realidad.

Queremos aprovechar este momento para disculparnos con todos nuestros lectores. Todos los días nuestro prestigioso equipo de redacción trabaja arduamente cayéndole a latigazos al pasante subpagado para traerles noticias completamente parciales y sin ningún tipo de veracidad, pero en estos tiempos extraños después del 3 de enero la realidad cada día es más absurda y, en días como estos, nos supera por completo.

Freddy Superlano de verdad dijo que lo único que tienen para leer en El Rodeo I son los poemas de Tarek William Saab y que los únicos programas de televisión son el de Maduro y un par más que preferimos no mencionar. Mientras tanto, el gobierno lentamente se olvida de la consigna “Los queremos de vuelta” y, en cambio, se enfoca a recibir con flores, música y mucha alegría a quienes en algún momento juraron destruir.

Por cierto, ¿se acuerdan que hoy es el aniversario de la muerte de quien fue presidente de Venezuela durante 14 años? Parece que el gobierno tampoco.