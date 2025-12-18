Venezolanos indecisos sobre si el petróleo es de Rusia, China, Irán, Maduro o EE.UU

Más que la sexualidad de Edgar Ramírez, qué le pasó a Nacho o cómo se ve Danny Ocean sin pollina, la incógnita que realmente está atormentando a los venezolanos es mucho más difícil de responder. Durante 26 años, el país entero ha intentado –sin éxito– descifrar si el petróleo le pertenece a Rusia, China, Irán, Maduro, EE.UU.

Para intentar llegar al fondo del asunto decidimos entrevistar al profesor de Psicología, Filosofía y Petroleolología, el señor Orlando Londoño, un padre de familia quien obtuvo sus títulos tras leer un par cadenas de WhatsApp: “Verciale, yo te voy a decir una vaina, no sé si tal vez sea una locura lo que vaya a decir, pero tal vez ese petróleo es nuestro. Yo sé que en este país el petróleo se lo han disfrutado los gringos, los cubanos, los rusos, los chinos, los terroristas, los chavistas, los adecos, los perejimenistas, los copeyanos y hasta los Somostuyoístas, pero ¿qué tal si aceptamos de una vez por toda que el petróleo realmente nos pertenece a los venezolanos, aceptamos que merecemos un gobierno que lo invierta en poner el país a producir, nos dejamos de meter en la vida privada de los artistas toda esa gente y concluímos que Beto y Elena Rose tendrían el bebé más sifrino de todo el país?”, reflexionó Londoño, mientras se convertía en experto en buquessancionadología tras leer cuatro tweets.