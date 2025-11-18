ICE monta trampa con queso blanco para atrapar venezolanos

En Estados Unidos, el Instituto de Captura de Extranjeros (ICE) ha hecho de todo para asegurar que no quede ni un solo venezolano ni maracucho en su territorio, por lo que ahora han puesto trampas con queso blanco y/o cachapas en todas sus calles, avenidas y tiendas Ross, las más frecuentadas por venezolanos.

Fernando Peña, un venezolano que vive sin papeles en Miami desde 2005, advirtió a sus compatriotas sobre este nuevo modus operandi: “No se emocionen si ven un kilo de queso de mano o guayanés en medio de la calle. Lo más probable es que sea una trampa para llevarlos de vuelta a Venezuela, robarles la fórmula secreta de las arepas o vincularlos al Tren de Aragua. A un primo mío le pasó: iba por Hollywood cuando, de repente, una ventisca con olor a queso blanco llanero lo llevó a un callejón sin salida. Ahí lo capturaron solo por el crimen de huir de los crímenes de lesa humanidad y lo enviaron de vuelta. El pobre ahora es mototaxista en Carúpano; ¡con ese calor y humedad era hasta más humano enviarlo al Cecot!” concluyó Peña antes de autodeportarse voluntariamente tras ver el precio de una arepa en Miami.