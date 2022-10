Neonazi caraqueño denuncia que el gas no llega desde hace meses

Vivir en Venezuela no es tarea fácil, ni siquiera para los seguidores de ideologías fascistas que buscan países sin estado de derecho para oprimir minorías con tranquilidad. Así fue el caso de Carlos Aldemaro Sánchez, un neonazi caraqueño que denunció la falta de gas en su comunidad, que lo ha obligado a detener su atroz genocidio durante meses y sus sancochos de gallina típicos de su natal Berlín.

Sánchez, quien insiste en que su apellido viene de los Sánchez de Austria, comentó a la prensa: “Coye, mano, la situación como tal está bulda de difícil, ¿oyó?, tenemos tiempo sin una sola bombonita de gas aquí en la comunidad, y yo tengo que rendirle tributo al legado de mi comandante eterno el Führer, ¿si me entiendes? Ya basta de abusos de las autoridades, así no puedo ser el autoritario yo. El otro día ni siquiera pude hacer la cena y tuvimos que salir a un restaurante de Las Mercedes, la gente no dejaba de verme, no sé si fue porque me falló el traje camuflado, por mi bella piel canela aria o porque tenía una torta con la cara de Hitler en pleno 2022, es que yo soy una ratica, causa”, aseguró el fanático del Tercer Reich ignorando que cualquier general del eje lo hubiese ahorcado con sus propias manos solo por ser latino.