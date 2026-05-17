Domingüire No. 370: Grogu y el Mandalorian

La mejor revista dominical de toda la galaxia, Domingüire, aterriza en tu feed pilotada por The Mandalorian y su hijastro Grogu, los personajes de Star Wars que han demostrado que padre no es el que preña, sino el escolta.

Además, te traemos un exclusivo test para descubrir si tu bigote es de salsero, de sádico, de sex symbol gay o de plomero italiano. Logramos en exclusiva que, después de un poco más de 300 años, la Real Academia de la Lengua soltara finalmente quienes son los que le quitan el sueño. Y por si fuera poco, por apenas un buen chisme te ayudaremos a llegar al quinto coño para que presumas ese espectacular escote, Miguel.

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