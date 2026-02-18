La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) certificó a Venezuela como el primer país del mundo con una costa conformada por 99,99% orina y 0,01% de agua. Este hito se suma a otros logros del país sudamericano como la primera playa de derrames de petróleo, la primera bahía de tusi y el primer islote con fauna de prepagos protegida por peligro de extinción.

Khaled El-Nany, director general de la UNESCO ofreció detalles acerca del impactante descubrimiento natural desde el Parque Nacional Morrocoy: “Por fin el mundo tiene una playa totalmente hecha de orina en Venezuela y eso es gracias a las autoridades venezolanas, que jamás han limitado el acceso a estos paraísos. Los miles de visitantes que por años expulsaban su cerveza light en las aguas de estos cayos tienen su recompensa, un mar calientito, delicioso, con un poquito de olor a amoníaco y una tez dorada o amarilla, para que mires el atardecer durante la golden hour y te des una golden shower al mismo tiempo. Les pido que cuiden de la fauna de toyoteros y prepagos mal operadas y del tusi natural que brota de la arena de Cayo Los Juanes para que sigan disfrutando año a año en los carnavales, explicó el titular de la UNESCO, mientras inauguraba la toallita humeda más grande del mundo.