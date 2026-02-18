Perú se prepara para nombrar presidente del periodo febrero - abril de 2026

Tras la destitución de José Jerí, presidente encargado del Perú, la nación andina y cevichera se prepara para elegir un nuevo mandatario para el periodo presidencial febrero – abril, lo que podría significar un cambio radical en el hemisferio porque un nuevo presidente podría dar hasta más de 3 órdenes seguidas antes de su segura destitución.

Ante la mirada de miles de migrantes venezolanos celosos de que los peruanos puedan elegir presidentes, el congresista Juan José Quispe Quispe declaró: “Que mal presidente ese Jerí, es una deshonra para para la República del Perú porque apenas lo conocí ayer, así que lo destituimos para evitar que hiciera alguna locura. Lo bueno es que los diputados ya descubrieron la causa de este desastre y estamos preparando meticulosamente la lotería a ver quién gana la presidencia de febrero a abril, si es que no sale ningún otro presidente que haya que destituir este mismo mes, miren que ya nuestra paciencia se está acabando, señores candidatos”, concluyó el congresista antes de destituir al presidente de las 5pm y nombrar uno para las 5:15pm.