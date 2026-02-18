9 misiones que Delcy Rodríguez eliminó y no sabías

El pasado fin de semana, la presidenta encargada-interina-suplente-semipermanente, Delcy Rodríguez, eliminó sin anuncio previo a varios organismos y programas sociales del chavismo. Sin embargo, los medios oficiales, no mencionaron todas las misiones eliminadas, es por eso que nuestra prestigiosa mesa de redacción investigó para traerte todas las misiones eliminadas del país que no sabías que existían.

Plan Bolívar 3000: Su objetivo era crear el primer miliciano cyborg con el ADN de Robert Serra, tras años de creada, no habían ni empezado, ni nadie ahí sabía que era un cyborg, mucho menos un ADN.



Misión Milagro: Enseñaba a la PNB a convertir tres conos y un uniforme en dinero infinito.



Movimiento Swinger Bolivariano 69: No fue eliminada por gusto sino por el alto despilfarro de Choconut y Halls que este conglomerado de swingers gastaba del erario público, sin duda la misión donde había más rodillas en tierra.



Misión Play5 para Maduro: Esta misión fue eliminada luego de que cumpliera su cometido que era entregarle un PlayStation 5 al exmandatario nacional, sin embargo, se seguía usando para pagar el Ps Plus de Miraflores.



Misión Canaima Raver: Era una agencia de festejos que organizaba bodas, quinceaños y raves sobre los tepuys venezolanos.



Gran Misión Imposible: Esto nisiquiera era un programa social del gobierno, era un club de fans de Tom Cruise que creó Maduro en un ataque de euforia después de ver Misión Imposible 9.



Misión Los Queremos De Vuelta: Esta misión fue creada poco después del 3 de enero, la verdad no sabemos por qué la eliminaron, pero dicen que fue creada para pagarle a un diseñador que hiciera 15.000 posts de 15.000 días con fotos de Maduro y Cilia.



Misión García Carneiro: Esta sí era robar directamente, ni siquiera pensaron en la excusa.



Programa de Reforma y Reconversión de las FANB: Por más intentos y millones de bolívares, el programa fue cancelado porque no lograron evitar que en los comandos de las FANB en Maracay la pasaran divino por las noches.