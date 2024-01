Los rectores de instituciones educativas destacadas como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional Autónoma de México e incluso la UNEFA, enfrentaron una mañana preocupante al descubrir que el prestigio de sus respectivas universidades se vio significativamente afectado por la irrupción de El Helicoide. Esta recién inaugurada institución, que combina funciones de universidad y centro de reclusión con prácticas de tortura, ha dejado una marca en el continente al detener a todos los maestros que protestaban por mejores salarios.

Eduardo Colmenares, actual rector de la universidad y encargado de la facultad de electrocución, celebró este logro junto a los profesores que se encuentran privados de libertad: «Siempre he sostenido que los maestros no necesitan un sueldo; lo que necesitan es una dirección firme que los motive a trabajar de forma gratuita y en contra de su voluntad. Gracias a Dios, ahora estamos entre las mejores universidades del continente después de neutralizar a todos estos profesores universitarios que se oponían al sistema. ¡Hoy es un día de celebración! ¿No es así, maestros? Saben que aunque aquí estamos continuamente aprendiendo sobre historia, química y métodos de tortura psicológica, también nos gusta tomarnos un tiempo para festejar nuestros logros. Por eso, hoy podrán disfrutar de la luz del sol durante 30 segundos más de lo habitual. ¿Qué les parece? Y no aceptaré ninguna queja, porque los enviamos a la facultad de odontología para extraerles los dientes», concluyó Colmenares, cuyo principal logro académico fue aprender a leer en la escuela de policía.