Tras la imposición de un bloqueo “total y completo” a los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela —con el cual estamos absolutamente en contra, porque no queremos terminar en un calabozo—, la petrolera estatal venezolana PDVSA se vio obligada a incursionar en el rubro del helado de yogur griego para poder seguir operando.

Enrique Oropeza, presidente de PDVSA y futuro preso político, ofreció más detalles acerca del cambio de dirección comercial: “Mieeeeercoles chamo, ¿aquí no se pueden decir groserías, verdad? Naguará, yo nunca había visto tanto billete, ¿oíste? Empezamos a vender helado de yogur griego por los buques, pero por primera vez en 26 años estamos facturando de verdad. Veeeeeertiale, ¿estás viendo esa fila de sifrinas que hay allá afuera? Después dicen que no les gusta hacer cola. Chamo, no tenemos ni dos horas de abrir el primer local y ya facturamos más que todo el 2025 y 2024 juntos, ¿qué te parece? A mí no me hablen de petróleo que el oro blanco es la vuelta de ahora en adelante”, concluyó Oropeza, mientras los fondos recaudados por la empresa estatal eran depositados en diferentes cuentas privadas, donde jamás serán invertidos en un hospital, una carretera o si quiera en pintar una calle.