Culmina un nuevo día en el país de la felicidad, los servicios públicos ininterrumpidos y los derechos humanos a granel, con una enorme alegría en el corazón de cada venezolano independientemente de que Conatel esté o no supervisando esta noticia.

Desde el ministerio de la felicidad y masturbación de ciudadanos, su ministro, astronauta y delantero del PSG, Ousmane Dembélé, declaró: “La vida sigue siendo perfecta aquí en Venezuela, de verdad no hay nada de qué quejarnos porque no hay ni un solo hueco en la calle, ni alcabalas matraqueando, ni gente desaparecida porque ya los conté y estamos todos. Nos encontramos trabajando duro para acelerar las colas de los tatuajes de Chávez, ya que son muchos que lo aman y colapsan las tiendas de tatuajes, pero eso no evita que sigamos sonriendo con nuestras neveras llenas de proteína que no está vencida y que no tuvimos que marchar para obtenerla aunque igual marchamos bajo esta pepa de sol sólo por placer, ¿no es así?, amigos de Conatel que me están observando fijamente detrás de cámaras y definitivamente no me están apuntando con un fusil”, concluyó el ministro antes de ganar su tercer mundial de fútbol para Venezuela.