La principal figura del chavismo y única persona cuyas cuerdas vocales son más letales que una bomba atómica, Nicolas Maduro, consiguió lo impensable: espantó a los marines americanos cantando Imagine de John Lennon, logrando el repliegue total y absoluto del ejército estadounidense en el Mar Caribe, así como llantos de piedad por parte de Trump.

Aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el acto como un cruel crímen de guerra auditiva, los resultados han sido tan efectivos como incuestionables. En menos de 24 horas todos los buques estadounidenses, incluídos el USS Jojo Siwa, el USS Jason Derulo y el USS Gerald R. Fortnite regresaron a sus respectivos puertos, listos para ser desplegados en misiones de menor riesgo. Al mismo tiempo, el Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la compra de todo el petróleo, gas y chimó producido PDVSA, la restauración del TPS y la eliminación de visa de turista para todos los venezolanos y maracuchos alrededor del mundo. A su vez, el presidente Trump convocó una rueda de prensa para pedirle disculpas a Nicolás Maduro por todos los problemas ocasionados, invitarlo a cenar chicharrón con arequipe en la Casa Blanca y ofrecerle el territorio de Doral como un regalo en muestra de buena fe.