Los Pollos Hermanos abre su primer restaurante en el estado Sucre

La popular cadena de pollo frito de Nuevo México llega a Venezuela con un nuevo restaurante en Güiria, en el estado Sucre, para brindar a las familias del pueblo el mejor sabor a pollo incluyendo la salsa azul que a veces le ponen de sorpresa. 

El CEO de Los Pollos Hermanos y honesto empresario que apuesta por Venezuela, Gustavo Fring, agradeció la confianza y cedió la palabra al gerente regional de sudamérica, Jesse Pinkman: “Yo yo yo, escuchen, perras, llegamos a Venezuela para quedarnos a fabricar el pollo con la mayor pureza del Caribe, pero no acaba ahí, también exportaremos este pollo a todas las islas del Caribe en peñeros, nos expandiremos por todo el continente y haremos delivery a cada fiesta y matiné de la región. Empezamos mañana pero ya reportamos ganancias de millones de dólares y anunciamos 500 nuevas sedes en las costas por nuestra receta que logramos gracias a la ciencia, perras, nuestro pollo es tan adictivo que no podrán parar de consumirlo de desayuno, almuerzo y cena, así que preparen ese bolsillo y contraten un seguro médico, porque les vamos a taponar las arterias con puros pollos hermanos 100% hechos en Venezuela” concluyó Pinkman antes de que los demás honestos empresarios de la zona lo invitaran a jugar pádel. 

