La organización del Clásico Mundial de Béisbol, en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, la MLB y ICE, tomó la decisión definitiva de mudar la final del torneo al Target Field Stadium, casa de los Twinks de Minnesota, tras percatarse que Venezuela está jugando injustamente en condición de local en la ciudad de Miami.

El presidente de la organización, Jason L. McReecon, ofreció más detalles acerca de esta decisión imparcial tras apostar que Estados Unidos ganaba la final en BetYourWife&Kids365Kings: “Queremos que tanto Venezuela como Estados Unidos disfruten de un ambiente completamente neutral jugando dentro de Estados Unidos, en estadios de Estados Unidos en un evento prácticamente organizado por Estados Unidos. Por ese motivo, tras concluir que los venezolanos son locales en la ciudad de Miami, tanto por la cantidad de venezolanos por metro cuadrado como por las venezolanas roba maridos que están reclutando americanos para su causa deportiva y para su Green Card, decidimos mudar la sede del encuentro a la ciudad de Minneapolis. Allí esperamos un ambiente absolutamente imparcial gracias a que los ciudadanos americanos podrán entrar gratis, contaremos con la presencia de ICE y detuvimos a todos los imitadores de Agui en la ciudad”, detalló McReecon, mientras sospechosamente apostaba en Polymarket que a Ronald Acuña Jr. lo iban a deportar antes del juego.