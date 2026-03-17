Miguel Cabrera sale al terreno luciendo bigote en solidaridad con Maduro

El exgrandeliga y mejor amigo de Delcy Rodríguez, Miguel Cabrera, hizo un gesto que conmovió a todos los consejos comunales y testaferros del mundo en las prácticas previas a la final del Clásico Mundial de Béisbol. El aspirante al salón de la fama del CLAP acompañó a los jugadores de la selección venezolana al terreno de juego luciendo un frondoso bigote postizo a modo de protesta por la captura de su dictador favorito y ex compañero de infinitas jornadas nocturnas jugando MLB The Show.

Luego de las críticas recibidas por ser visto jugando pelotica de goma con Delcy Rodríguez, Cabrera reafirmó su compromiso con la revolución bolivariana: “Siempre admiré a Nícolas por su carisma y exquisitos pasos de salsa casino, pero especialmente por su magnífico e imponente bigote, que siempre mantenía bien firme e hidratado con salsa de ajo. Es por eso que me preocupan las condiciones en las que lo tienen por allá en Brooklyn, que he leído que es prácticamente el infierno en la tierra, o peor aún, el Helicoide. Debe estar triste y solo sin tener a nadie con quien jugar MLB The Show ni a Elías Jaua para que le peine el bigote. Es por eso que decidí replicar su look para intimidar a estos yankis y arrecostarselo por las costillas, o acomodarselo como decía mi comandante Huguito”, declaró el oriundo de Maracay mientras trataba de pegar un afiche de #FreeMaduro #LosQueremosDeVuelta en el dugout de Estados Unidos.