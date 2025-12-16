Pasaporte venezolano anulado desplaza a pasaporte venezolano vigente en el puesto #1 de ranking de documentos inútiles

Venezuela no sólo continúa liderando los peores rankings a nivel mundial, sino que ahora también ocupamos el primer y segundo puesto simultáneamente. Este logro es gracias al pasaporte venezolano anulado, el cual desplazó por completo al pasaporte venezolano vigente como el máximo líder en el Ranking Mundial de Documentos de Identidad Inútiles.

Conversamos con Giliberto Godoy, CEO, dueño y community manager de la empresa Rankings en los que Ningún País Quisiera Estar Inc. C.A., encargada de publicar la lista: “Venezuela ciertamente es uno de los países que más aparece en nuestros rankings, casi siempre en el primer lugar o muy cerca, como por ejemplo en el ranking de países más corruptos, en el de países con más toyoteros per cápita o en el de peores países de mierda más costosos del mundo. Sin embargo, con esto del pasaporte vigente y el pasaporte anulado, creo que es la primera vez que un país ocupa los dos primeros puestos simultáneamente, un verdadero hito histórico entre todos los países horribles que supera a los demás países horribles del mundo”, aseveró Godoy, mientras revelaba que Venezuela también ocupaba el primer puesto en la lista de países con más tasas de cambio.