Trump autoriza a los MIB a operar en Venezuela

La Casa Blanca permite a la agencia “Hombres de Negro” (MIB, por sus siglas en inglés) realizar acciones letales contra extraterrestres en Venezuela y el Caribe, mientras aumenta la presencia militar estadounidense en la región y se agrava la tensión con Caracas tras la abducción de varias vacas en el territorio nacional.

Esta medida es un paso más en la intensificación de la campaña de Trump contra el régimen de Nicolás Maduro y Jar Jar Binks. “Sin duda, ahora estamos considerando ir contra invasores de otras galaxias en nuestro planeta, porque tenemos el mar muy bien controlado. Esos aliens son los que traen la kriptonita a las calles de América para dañar a nuestros héroes, nuestros hermosos héroes. Así que he decidido enviar a nuestra agencia de inteligencia contra extraterrestres —la mejor agencia de inteligencia contra extraterrestres—, los ‘Hombres de Negro’, para realizar operaciones destinadas a decomisar las sondas anales alienígenas en Venezuela y acabar con el terrorismo intergaláctico”, dijo el presidente a los periodistas, y agregó que no ordenó derribar OVNIs de la FANB porque “ya se caen solos”.