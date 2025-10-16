Agente de la CIA pierde meses de trabajo luego de que Trump revelara todo el plan

El primer presidente anaranjado de los Estados Unidos, Donald Trump confirmó a los medios la autorización de operaciones encubiertas por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio venezolano. Noticia que habría echado por la borda los años de trabajo de infiltramiento del agente secreto de la CIA, Gerald Cronenworth.



Ahora, con su identidad secreta descubierta, el agente Cronenworth, de nombre de código “mayonesa”, se quitó el disfraz de Agui para revelarnos algunos detalles de la operación y cómo se siente ahora que su plan está frustrado: “Estoy emocional y físicamente destrozado. Meses y meses de trabajo encubierto, arriesgando mi vida dentro de este disfraz con olor a sudor, bolas y sudor de bolas, ¿para qué? Para nada. Todos esos largos días ganando batallas de ‘Dale Cintura’ contra las otras mascotas, destapando infieles en el público y haciéndome amigo de los milicianos del estadio, ¿para qué? ¡PARA NADA! Meses de mi vida viviendo en el infierno llamado Maracaibo fingiendo que los tequeyoyos no me dan indigestión, ¿para qué? ¡PARA NADA! ¿Y sabes qué es lo peor? Que justamente ya había enamorado a la vieja del CLAP que me iba a dar la información que necesitaba y las lentejas sin gorgojos, pero bueno, supongo que nuestro amor se verá obligado a terminar abruptamente”, confirmó Cronenworth de regreso en Washington D.C, donde montará un puesto de pastelitos tras retirarse de la Agencia Central de Inteligencia.