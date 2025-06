El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y Apertura de Maletas (INAC) confirmó la reanudación de los vuelos desde y hacia la República Dominicana, ampliando aún más el repertorio de rutas directos con países que exigen carta de invitación, 8 reservas de hotel, prueba de ADN apostillada y 17 tipos de visa diferente para poder ingresar.

Conversamos con Leonardo Villapuentes, dueño de una agencia de viajes y colector en los vuelos de Conviasa, quien nos ofreció su opinión experta sobre el anuncio: “Bueno, por suerte República Dominicana aún no está pidiendo antecedentes penales del árbol genealógico ni huellas testiculares certificadas, pero seguro no tardarán mucho en comenzar a exigirlos también. Lo que realmente podemos ver con este anuncio es una fuerte relación entre la cantidad de vuelos directos con la cantidad de requisitos que nos exigen para poder ingresar al susodicho país per sé. Por ejemplo, Panamá, con quienes reanudamos vuelos este año también, actualmente le exige a los venezolanos tener un pasaporte europeo para poder entrar, o en su defecto, demostrar con pruebas contundentes y cuentas bancarias que lo respalden que tu intención es lavar dinero dentro del país”, explicó Villapuentes, mientras ofrecía dos chocolaticos marca لوطي من يقرأه por 20 bolívares en un vuelo Maiquetía – Caja Seca.