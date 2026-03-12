Omar López: “Al final somos un país de bolas criollas”

Durante la rueda de prensa post juego Omar López, mánager de la selección venezolana y responsable de subidas de tensión en todo el territorio nacional, explicó que la derrota contra República Dominicana se debe a que “al final somos un país de bolas criollas” y “el béisbol sólo es un pasatiempo para beber”.

“Yo veo una gente muy alterada, muy preocupada, cuestionando esto y lo otro, pero al final nosotros, peloteros nunca hemos sido. Las bolas criollas son el verdadero deporte nacional de Venezuela, de toda la vida, pues. Ustedes están ahí criticando a Salvador por fallar todos los hits este juego, y el pasado, y el anterior, y el anterior a ese, pero es porque no lo han visto jugando bolas criollas, ahí sí parece un profesional. También andan otros cuestionando que si no puse a Eugenio y a no sé quiéncito, ¿ustedes creen que yo sé quién juega en este equipo? Yo estoy aquí por el chimó y los tequeños gratis. Díganle a Ohtani que ni se presente al juego”, concluyó López, mientras apostaba todo el sueldo a que Ohtani metía 84 jonrones el sábado.