Venezuela intimida a Japón mostrándoles sushi de tajadas

El mánager de la selección venezolana, Omar López, desistió de su estrategia de poner a pitchear a Adalberto Peñaranda, optando por una estrategia más tradicional ante Japón: la intimidación. Para ello, equipo a todos los jugadores con sushi de tajadas, pabellón y hasta ramen de mondongo, con el objetivo de infligir miedo y temor en la selección nipona.

Así lo confirmó López, vistiendo su disfraz de Monkey D. Luffy, minutos antes de salir al terreno de juego: “Aquí no vinimos a jugar carritos, vamos a clasificar sí o sí, por las buenas o por las malas, jugando limpio o jugando sucio. Le repartí a mis jugadores sushi de tajadas con mayonesa y ensalada para que sepan que nosotros no le tenemos ningún respeto a esos otakus. Ronald Acuña Jr. acaba de salir al campo con unas gyozas de papa con queso para que Ohtani entre en pánico, ¿sí ves? Y hoy sí vamos a sacar a Eugenio, pero con tempura de tequeyoyo para que ese pitcher, Toyota Motorola o cómo se llame, sepa que le va a meter un jonrón con el primer hit”, explicó López, mientras los japoneses retaliaban comiendo arepa de tofu.