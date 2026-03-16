Club Ítalo anuncia el cese de sus operaciones en Venezuela

Tras la dura derrota de la selección italiana en el Clásico Mundial de Béisbol, Yovani Di Prepuzio González, director del Club Italo en todo el país y Cumaná, publicó un comunicado en el que anuncia el cese de las operaciones del Club ítalo en Venezuela.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a las instalaciones del Club Italo, donde pudo obtener las declaraciones de Di Prepuzio: “Mi tatara tatara tatara tatara tatara nonna se estaría revolcando en su tumba si viera las faltas de respeto que tuve que tolerar hoy en mis estados de Whatsapp, gente poniendo fotos de pasta con caraotas, pasticho de tajadas, pasta rota en dos e incluso tres y cuatro pedazos, pizza de pabellón, penne con diablito y salsa rosada; una verdadera masacre culinaria, por esto y muchos motivos más he decidido que el Club Italovenezolano muda sus operaciones a Perú para convertirse en el Club Italovenecoperuano”, finalizó Di Prepuzio mientras ocultaba la mancha de mayonesa en su camisa.