Miguel Cabrera dice que él no mezcla el deporte con dictaduras que torturan y roban

Miguel Cabrera, el pelotero venezolano y aspirante a primer damo de la república, quién actualmente ejerce como coach de consejo comunal en el Clásico Mundial, aseguró que él prefiere no mezclar el deporte con apoyar dictaduras que torturan y roban, luego de ser abucheado por el público venezolano en LoanDepot Park de Miami.

“Yo siempre lo he dicho, lo que uno hace dentro del terreno de juego es una cosa y los gobiernos violadores de derechos humanos que uno apoya fuera del terreno de juego son otra cosa”, detalló la leyenda de los Tigres de Detroit, portando su gorra del 4F. “Pana, lo voy a decir aquí, no me gustó para nada ver al público venezolano insultándome desde las gradas diciéndome chavista, por eso le solicité a mi presidenta encargada enviar una escolta de milicianos que me tapen los oídos durante los juegos. Lo que más me duele es que yo nunca lo he ocultado, hasta le regalé un bate a Chavez en su momento, lo que pasa es que parece que uno deja de meter jonrones y ahí la gente si empieza a acordarse de esas cosas de las que no deberían acordarse, ¿sí me explico? Porque me daña la imagen, pues”, confesó Cabrera, mientras les pedía a los bateadores que se imaginaran que la pelota es George Bush para pegarle más duro.