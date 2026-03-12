Jonrón interrumpe apasionado beso entre jugadores de Venezuela y República Dominicana

Ronald Acuña Jr. y Juan Soto dejaron boquiabiertos a cientos de miles de espectadores alrededor del mundo con sus impresionantes habilidades dándose un apasionado beso en primera base. Lamentablemente, el erótico espectáculo fue interrumpido por el trigécimo noveno jonrón de la noche por parte de República Dominicana.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba matando tigre como bat boy de la selección nacional y lo enviamos a tomar las declaraciones de John Anderson Palencia, uno de los venezolanos que asistió al juego: “No, chamo, qué espectáculo, ¿oyó? Estamos hablando de dos de los tres mejores peloteros del mundo dándose con todo en el campo, ¿tas’ claro? Así sin miedo, pura técnica, pura calidad, puro talento en esas lenguas. Lo chimbo es que los interrumpieron los bichos con otro jonrón, vale. ¿Qué le pasa a Omar López poniendo a Vizcarrondo a pitchar? No nos deja disfrutar de nuestro Heated Rivalry pelotero en vivo porque deja que los dominicanos nos bateen a cada rato”, explicó Palencia, quien ya compró sus entradas para ver el juego contra Japón con la esperanza de ver la lengua de Ohtani en acción.