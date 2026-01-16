Se empiezan a escuchar los primeros venezolanos gritando que compren bolívares

Por primera vez en la historia se comenzaron a escuchar los primeros venezolanos gritando “¡compren bolívares!” en las calles de Caracas, Madrid e incluso Miami. Esto, luego de que el nuevo régimen 2.0, a cargo de Delcy Rodríguez, develara el brazalete de amistad que le hizo a Donald Trump y comenzara a tomar medidas microscópicamente menos socialistas.

Conversamos con Ricardo Coromoto de la Torre, un economista caraqueño que construyó su reputación a base de decir “compren dólares” a lo largo de su carrera, quien nos ofreció una explicación más detallada acerca de este fenómeno: “En términos económicos, estamos observando al mercado, el cual actualmente consiste en un puñado de empresas y cientos de onlyfaneras, reaccionar de manera positiva a la inyección de dólares petroleros a la economía del país, algo a lo que no estamos acostumbrados porque usualmente esos dólares se inyectan en botox de prepagos, cuentas en Andorra y zapatos Ferragamo. También podemos concluir que Venezuela siempre ha tenido la posibilidad de recuperarse económicamente, sin embargo al chavismo nunca le interesó hacerlo porque no les habían puesto unos portaaviones en el caribe ni unos Chinooks en el patio de su casa para que dejen de robarse todo el dinero que entra en el país”, explicó de la Torre, mientras aprovechaba la bajada del dólar para suscribirse en todos los onlyfans que tenía pendiente.