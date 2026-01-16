Esta semana la Corte Penal Internacional (CPI) le puso fin a 28 años de vacaciones, trabajando por primera vez al designar un grupo de fiscales encargados de investigar al joven Gilbert Muñoz (24), sospechoso de orinar sin escrúpulos mientras se ducha en los baños del gimnasio.

El fiscal japonés a cargo del caso y campeón mundial de rascarse el escroto en horario laboral, Miyono Hagonada, nos explicó: “Tenemos denuncia desde al menos hace 4 años de que este individuo se encuentra violando derechos humanos a diestra y siniestra con sus asquerosos actos, entre los que también se encuentran: Ver porno en el Encava, echarle arroz a las empanadas de pabellón, quitarse los zapatos en el avión, fumar vape de chimó en público, lovebombing, orbiting y el peor de todos, solicitar tener una relación abierta. Calculamos que nuestras investigaciones podrán tardar entre 50 a 500 años, dependiendo de cuánto PokemonGo jueguen nuestros fiscales y cuántos años de vacaciones pidan en Semana Santa, pero si algo es seguro, es que le caerá todo el peso de la justicia a él o su espíritu”, concluyó Hagonada, mientras se tomaba una siesta de 6 meses antes de continuar con la investigación.