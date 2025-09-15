Hijos de Beéle usan IA para tener una foto con su papá

Este fin de semana, cientos de miles de personas utilizaron Gemini, la inteligencia artificial de Google, para crear fotos junto a sus artistas favoritos como Bad Bunny, Joe Jonas o Benjamin Netanyahu. Sin embargo, el uso más original vino de parte de los hijos de Beéle, quienes la utilizaron para tener una foto con su padre siendo un hombre de familia.

La información fue compartida en un post de Instagram por Camila Rodríguez, ex esposa, ex manager y ex mujer del proceso del reconocido artista, con el caption: “Mira cómo te verías siendo un padre responsable y no un infiel, como el infiel que eres, infiel. Los niños tuvieron que pagar la suscripción premium de Gemini para poder tener una foto decente con el infiel de su padre, que se la pasa demasiado ocupado siendo un infiel para estar pendiente de ellos. Padre no es el que preña, sino el que cría, para que sepas. Y ni se te ocurra dejar de mandar los cheques de infiel porque ahí sí vamos a tener problemas por infiel, ¿oíste? Infiel. ¿Te dije que eras un infiel? Infiel”, concluyó la publicación de Rodríguez, quien además confirmó que Beéle, nuevamente, es un infiel.