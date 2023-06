Venezolanos recuerdan que era el Petro porque gobierno anunció que va a eliminar el Petro

En Venezuela ya es costumbre tener una economía basada en cuentas en el extranjero, dólares americanos y un banco central que solo sirve los fines de semana como taguara de salsa, pero hoy se revivió uno de los momentos más tristes de la economía porque el gobierno eliminó su criptomoneda Petro, lo que le recordó a los venezolanos que existía una criptomoneda llamada Petro.

José Maracay, un Valenciano de 25 años que odia su apellido, comentó el hecho mientras revisaba cuántos Petros tenía en su aplicación Patria: «Se nos fue el Petro vale, nos va a hacer falta porque yo los usaba para… bueno para muchas cosas que ahorita no me acuerdo. Yo tenía bastantes Petros, lo único es que la tasa de cambio siempre era 1 lepe, porque era lo que me daban cuando preguntaba a cuánto lo recibían. Aunque de vez en cuando también me escupían. Pensándolo bien, mejor que eliminen esa porquería y anclen lo que quieran anclar al precio de algo que sí valga, como al Only Fans de mi prima», sentenció José antes de convocar una marcha hasta Miraflores para exigir que el sueldo mínimo esté anclado al precio de los nudes de su prima segunda.