¿Por qué no funcionaron las defensas aéreas de Venezuela?

Muchas dudas han surgido tras la extracción quirúrgica de Nicolas Maduro en Caracas por parte de un equipo de fuerzas especiales de los Estados Unidos: ¿Dónde estaba la poderosa Milicia Bolivariana? ¿Por qué Maduro dormía con un conjunto Nike Tech en una cama de Backyardigans? ¿Elías Jaua es la verdadera mente maestra detrás de toda la operación?

Nuestro equipo de expertos en extracciones quirúrgicas compuesto por dos tíos borrachos y un maracucho campeón de dominó responderá la pregunta más crucial el día de hoy: ¿por qué no funcionaron las defensas aéreas en Venezuela?

Porque Maduro ya está bien grandecito como para defenderse él solo.

Porque las compraron en Temu.



Porque fue un 3 de enero y en Venezuela nada arranca hasta después del día de Reyes

Porque compraron todo en China pero nadie se molestó en traducir el botón que dice 射击.



Los radares chinos sólo sirven para detectar peligrosos estudiantes, maestros y personas de la tercera edad



Porque pensaron que era una broma tardía del día de los Inocentes.



Porque Maduro se quedó con el regalo más fino en el regalo robado y secretamente le tenían rabia.



Porque a todos se les olvidó la clave de la canaimitas que la controlaba.



Los radares antiaéreos consistían de un miliciano amarrado a un poste viendo al cielo.



Porque usan cargador de iPhone 11 y en los batallones solo había tipo C.