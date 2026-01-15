¿Por qué no funcionaron las defensas aéreas de Venezuela?
Muchas dudas han surgido tras la extracción quirúrgica de Nicolas Maduro en Caracas por parte de un equipo de fuerzas especiales de los Estados Unidos: ¿Dónde estaba la poderosa Milicia Bolivariana? ¿Por qué Maduro dormía con un conjunto Nike Tech en una cama de Backyardigans? ¿Elías Jaua es la verdadera mente maestra detrás de toda la operación?
Nuestro equipo de expertos en extracciones quirúrgicas compuesto por dos tíos borrachos y un maracucho campeón de dominó responderá la pregunta más crucial el día de hoy: ¿por qué no funcionaron las defensas aéreas en Venezuela?