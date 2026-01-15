PNB desarticula peligrosa banda que hacía memes de Maduro

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) anunció la desarticulación y posterior robo de pertenencias de una banda capitalista conformada por tres peligrosísimos jóvenes que hacían memes de Nicolás Maduro.

El operativo estuvo a cargo del comisario Pedro Pablo Pérez Pereira, adscrito al comando anti-felicidad de la PNB, quien tras una larga jornada de revisión de teléfonos celulares, Nintendos Switch y Satisfyers, dio con la prueba que buscaba: un video hecho con IA de Maduro esposado bailando su fracaso musical “Yes piss, no war”. Esto produjo mucha indignación en el funcionario: “Mano, esos memes de tipo opositor están prohibidos según el artículo 4563 de la constitución, ¿tas claro? Pero es nueva esa ley, por eso no sale. Llevamos todo el día buscando algún meme de nuestro presidente obeso en el celular de algún carajito con cara de sifrino a ver si resolvemos la cena, y por fin se nos dio. Gracias al esfuerzo de todos los oficiales involucrados —en especial al oficial Gutiérrez que es más celoso que el coño y revisa los teléfonos rapidísimo— por ayudar en la captura de esta peligrosa banda que hacía memes. Si seguían haciéndolo podrían ocasionar sonrisas en la población y eso sería fatal”, concluyó Pérez Pereira antes de liberar a la banda por 20 dólares en efectivo.