Ministerio de Educación prohíbe las matemáticas para que no se enseñe el MCM

Esta semana el Ministerio Bolivariano del Poder Popular para la Educación (MBAPPE), a cargo de Hector Rodríguez, confirmó la prohibición de la asignatura “matemáticas” en todos los grados de primaria, bachillerato y a nivel universitario, para que no se enseñe el Mínimo Común Múltiplo (MCM) en ningún aula escolar del país.

La información la dio a conocer el ministro Rodríguez desde la Unidad Educativa Nuestra Virgen de Super Bigote, la cual todavía mantiene media pared intacta: “A partir de hoy el Mínimo Común Múltiplo queda completamente eliminado del pensum escolar, porque aquí no vamos a permitir ningún tipo de indoctrinación imperialista, fascista ni mucho menos Dannyoceanista en las escuelas de nuestro país. Así mismo, todas las menciones a la Virgen María pasarán a ser la Virgen Cilia, los uniformes escolares pasarán a ser uniformes de la Milicia Bolivariana y quedará totalmente prohibido enseñar historia antes del año 1999, cuando nuestro Chávez Todopoderoso creó el universo con su amor intergaláctico”, concluyó Rodríguez, mientras mandaba a meter preso a un maestro que preguntó cuando le iban a pagar los 7 años de sueldo atrasado.

