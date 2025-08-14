Entretenimiento
Entretenimiento
Georgina luce su nuevo bicep de 50cm gracias al anillo de compromiso de Cristiano

Entretenimiento

Georgina luce su nuevo bicep de 50cm gracias al anillo de compromiso de Cristiano

La modelo, empresaria y mujer con más paciencia de la historia, Georgina Rodríguez, lució ante las cámaras su nuevo bicep de 50cm de circunferencia, con exóticas venas recorriendo a través de su tonificado brazo, todo gracias a cargar en la mano el anillo de compromiso de 90 mil quilates que le regaló su prometido, Cristiano Ronaldo.

Rodríguez aprovechó la oportunidad para acercarse con su imponente brazo a los reporteros de prensa roja y declarar: “Quiero dejar muy claro, antes que comiencen con sus chismecitos, que no estoy tomando ni Ozempic, ni fororo, ni Nutrichicha, ni nada, ¿okay? Este brazo me lo gané a punta de esfuerzo, trabajo y demasiada paciencia esperando durante 10 años que ese hombre me pusiera el anillo en el dedo, y eso no es algo que logra cualquiera, ¿okay? Ustedes no saben lo difícil que es criar muchachito ajeno mientras el tipo se va 12 horas a hacer burpees y verse en el espejo. Así que al primero que vea inventando cositas por ahí, lo agarro en la bajadita”, afirmó Georgina antes de ganar un Ms.Olympia honorífico.

PUBLICIDAD