Georgina luce su nuevo bicep de 50cm gracias al anillo de compromiso de Cristiano

La modelo, empresaria y mujer con más paciencia de la historia, Georgina Rodríguez, lució ante las cámaras su nuevo bicep de 50cm de circunferencia, con exóticas venas recorriendo a través de su tonificado brazo, todo gracias a cargar en la mano el anillo de compromiso de 90 mil quilates que le regaló su prometido, Cristiano Ronaldo.

Rodríguez aprovechó la oportunidad para acercarse con su imponente brazo a los reporteros de prensa roja y declarar: “Quiero dejar muy claro, antes que comiencen con sus chismecitos, que no estoy tomando ni Ozempic, ni fororo, ni Nutrichicha, ni nada, ¿okay? Este brazo me lo gané a punta de esfuerzo, trabajo y demasiada paciencia esperando durante 10 años que ese hombre me pusiera el anillo en el dedo, y eso no es algo que logra cualquiera, ¿okay? Ustedes no saben lo difícil que es criar muchachito ajeno mientras el tipo se va 12 horas a hacer burpees y verse en el espejo. Así que al primero que vea inventando cositas por ahí, lo agarro en la bajadita”, afirmó Georgina antes de ganar un Ms.Olympia honorífico.