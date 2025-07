Trump deporta al Chelsea para levantar trofeo del Mundial de Clubes él sólo

El presidente de los Estados Unidos y autodeclarado MVP del Mundial de Clubes, Donald Trump, celebró la final del torneo —en la que el Chelsea se coronó campeón tras vencer 3-0 al PSG— deportando a todos los jugadores de regreso a sus países, con el objetivo de que dejaran de arruinar la foto y así poder levantar el trofeo en paz.

El mandatario aprovechó el foco mediático para dirigirse a los medios de comunicación por novena vez en el día, asegurando estar muy contento por cómo se desarrolló el torneo: “Estoy muy felíz, fue un torneo increíble, nunca antes visto, hubo muchos goles, muchas faltas, muchos morenos aunque eran equipos europeos, probablemente del Tren de Aragua, están infiltrados, por eso le pedí a ICE que los deportara, así también dejaban de arruinar este hermoso momento para mí, mi celebración, con mi trofeo que me merezco, el trofeo más hermoso. Yo les dije, si meten el balón es gol, y me hicieron caso, lo metieron tres veces, aunque yo la habría metido más, mucho más, los mejores goles, pero ya no se me para el balón. Quiero felicitar a todos los que participaron, excelente participación, incluso para ser del Tren de Aragua, y como muestra de mi agradecimiento por darme este trofeo, les regalaré una estadía 7 días y 8 noches todo incluído en Guantánamo”, afirmó Trump, mientras ICE se llevaba detenidos a todos los asistentes del estadio que se broncearon demás.