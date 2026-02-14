Apenas terminó la pelazón de enero y ya es el día favorito de los dueños de restaurantes: San Valentín, donde todos comen los mejores cortes de carne, o de perros calientes, y el joven Rodrigo Suárez de Puerto La Cruz no es la excepción porque compró regalo, flores, bombones, bombona y una cena carísima a una chama que lo rechazó asegurando que lo ve más como un hermanito que como un novio.

¿La joven le debe amor a Suárez a cambio de comida como si fuese un millonario haciendo turismo sexual en Cuba?, ¿Suárez es un huevón por intentar comprar cariño?, ¿Es un roleplay incestuoso la respuesta de ella?, los medios no dejan de investigar para entender este terrible suceso del que —hasta los momentos— solo se conoce la respuesta de la joven María Teresa González: “Mira, Rodri, muy bella la bombona de gas para la casa que ya nos hacía falta, pero yo a ti siempre te he visto más como un hermanito; un hermanito bien jalabolas para ser específica. Pero no siempre fue así, al principio te veía como un primo, luego te ví más como un abuelo cuando empezaste con la moda old money y capaz en un futuro llegues a ser incluso un tío, un tío de esos que a veces te maman una teta, pero por los momentos dejémoslo fraternalmente, luego te paso el pago móvil por las hamburguesas esas bien malas”, concluyó María Teresa antes de bloquear a Suárez en redes sociales.