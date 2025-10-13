Ponen bandera de Palestina en el Helicoide a ver si Petro por fin lo denuncia

Tras las quejas de Gustavo Petro por el Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado, un grupo de venezolanos tomó la iniciativa de izar una bandera de Palestina en las instalaciones del Helicoide para ver si el presidente colombiano finalmente decide poner la vista en él y denunciar los crímenes que ahí ocurren.

Conversamos con un joven que confesó en anonimato solicitado y que no era más que nuestro pasante subpagado: “La verdad es que sabemos que el presidente Petro siempre tiene una opinión para todo: para los problemas de Estados Unidos, para los problemas de Palestina y hasta para los problemas de La Casa de los Famosos Y cómo Petro está tan comprometido a arreglar los problemas del mundo con metáforas, poesía y algunas borracheras, intentamos llamar su atención izando la bandera de Palestina en el Helicoide, esperando que mire por primera vez para acá y denuncie todo lo que está pasando ahí dentro. Sí eso no funciona, izaremos la primera bolsa de tusi o a alguna mujer trans”, aseguró nuestro pasante subpagado, quien reiteró su preferencia por mantenerse en completo anonimato.