Perú crea concurso para buscar al único peruano que todavía no ha sido presidente
El congreso de Perú, en colaboración con Laura Bozzo, acaba de anunciar el nuevo reality show “¿Quién Será el Presidente?” en donde recorrerán cada ciudad, pueblo y desierto intentando ser ciudad en el país, con el objetivo de encontrar al único peruano que todavía no ha sido presidente y entregarle el cargo que se merece.
Fernando Rospigliosi, presidente del congreso, explicó que todos los peruanos tienen el derecho a ser presidentes al menos una vez en la vida: “Me comprometo a que las cámaras de este nuevo reality show recorran todo el país, desde los desiertos de Lima hasta el desierto de Arequipa, y cruzando Cusco hasta encontrar a este misterioso joven que aún no ha sido electo presidente, porque en Perú la presidencia no es sólo un cargo, sino un derecho de todos los peruanos. Y vamos a hacerlo respetar, hay que entregar este puesto como se lo hemos dado a ilustres ciudadanos como Pedro Castillo, hermano de Don Dimmadone, Dina Boluarte, e incluso nuestro más reciente mandatario, José Jeri, quien representa al pueblo más hormonal de nuestro país”, concluyó Rospigliosi, mientras era reemplazado del cargo por José Heras, un joven venezolano que se nacionalizó hace media hora.