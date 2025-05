EE.UU deporta a refugiados a país donde recomienda a su ciudadanos no acercarse

El Departamento de Estado a cargo de Marco Rubio, hijo de migrantes que odia a todos los migrantes, advirtió enfáticamente a sus ciudadanos no viajar a Venezuela por el “peligro extremo” que representa. Sin embargo, también aseguró que “Venezuela se arregló” y todos los venezolanos con TPS, parole humanitario o asilo político pueden ser deportados sin ningún problema.

La advertencia se emitió a través de los canales oficiales de La Casa Blanca en Truth Social, Trumpstagram y el OnlyFans de Trump, donde Rubio aseguró que ambas posturas no se contradicen: “La realidad es que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro es una amenaza para el hemisferio entero y nuestros ciudadanos corren riesgo de ser secuestrados si ingresan al país. Lo que pasa es que los venezolanos son pilas, entonces no se dejan secuestrar tan fácil. ¿Ustedes creen que cruzar el Darién es sencillo? Esa gente aguanta roncha relajado. Es más, aquí están como muy cuidaditos, hay que devolverlos a su hábitat natural mejor. Eso de andar pidiendo asilo político y cosas por e estilo es de generación de cristal. De paso ayer me vi un TikTok de una gente comiendo en un restaurante en Caracas y lo que me sentí fue pobre viendo esos precios, ni en Miami son tan caros”, explicó el funcionario cubano-americano mientras ordenaba la deportación de 17 primos de vuelta a cuba.