La Comuna Nacional Electoral (CNE) reubicó esta semana todos los centros de votación en la cima del Pico Bolívar para asegurar «el proceso electoral más elevado». La medida garantizará frío, aire puro y una excusa para que los votantes falten por mal de páramo. «Así evitamos colas, calor y votos de los que no nos gustan», explicó un funcionario.

El operativo logístico incluirá un palo turnado entre todos los votantes para que se apoyen mientras escalan, aunque se advirtió que «quienes no resistan la altura o se queden sin oxígeno deberán delegar su voto a Nicolás Maduro». Las máquinas de votación serán ábacos porque las normales no soportan las temperaturas y solo los colectivos armados tendrán acceso a un teleférico ese día. Elvis Amoroso, desde el Pico Bolívar vistiendo un abrigo Moncler hecho con piel de preso político, aseguró: «Esto es una victoria para la democracia participativa y protagónica… y para mi heladería en Mérida que no es un lavado de dinero». Mientras tanto, el “líder opositor” Henrique Capriles denunció que la medida es para evitar que los trillones de señoras viajeras del tiempo desde 2013 lleguen a tiempo para votar por él. Por su parte, la comunidad internacional declaró: “…*sonidos de grillos*…”.