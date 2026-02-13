Bad Bunny anuncia que no se presentará en los carnavales de Carupano

Carúpano está de luto estos carnavales, ya que el astro del reggaetón, la salsa y el lanzamiento olímpico de celulares, Bad Bunny, canceló su presentación en la ciudad por compromisos mayores: los carnavales de Barlovento.

El Conejo Malo, ahora conocido en Carúpano como «El Conejo Maluco», dio la noticia con el respeto que se merecen sus fans del estado Sucre a través de una historia de WhatsApp: “Mi gente, les habla Benito desde PR para decirles que, por suerte… digo, lamentablemente, no estaré en Carúpano este año. Sé que les había prometido un concierto, pero luego de ver las fotos de esa verga, preferí ir a mi amado Barlovento; es que además tengo un apartamentico con piscina en Higuerote y así me ahorro unos rialitos del hotel. Miren que la novia mía se lanza unos planes caros, caros, y ando es mamando intentando aguantarle el ritmo. ¡Cualquier cosa les aviso! ¡Ey!”, así concluyó Bad Bunny antes de descubrir que el verdadero «conejo malo» era un pran en Margarita.