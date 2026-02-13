Asamblea Nacional difiere Ley de Amnistía para atender emergencia en Los Roques

Esta semana la Asamblea Nacional aprobó en una votación automáticamente unánime —como todas— diferir para la próxima semana la aprobación de la Ley de Amnistía. Esto con el objetivo de poder atender de manera directa, presencial y con trajes de baño una fuerte emergencia que surgió en el archipiélago Los Roques durante los días de carnaval.

Henrique Capriles Radonski, diputado de la bancada ¿opositora?, afirmó que esta emergencia es más importante que la vida de cualquier preso político: “Mire, compañero, lo que nosotros tenemos que entender es que se nos está presentando una situación crítica, ¿cómo le digo? una situación sin precedentes, llamada carnaval que ocurre una sóla vez al año. Todos los diputados aquí presentes nos estamos viendo obligados a equipar nuestros trajes de baño y protector solar para luchar por nuestra Patria en el peligroso archipiélago de Los Roques. Arriesgándonos a sufrir un cáncer de piel, un coma etílico o incluso ahogarnos en las peligrosas siliconas de una damisela de la noche. Esto no es ningún viaje de placer, compañerito, sino una batalla revolucionaria que debemos llevar a cabo para acabar con todo el tusi de la isla, así nos toque aspirarlo todo”, reflexionó Capriles, mientras se ponía su speedo de miliciano.