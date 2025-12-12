Tras adelantar las celebraciones de navidad a partir del pasado primero de octubre, el presidente obrero, carpintero y Louis BPMero de Venezuela, Nicolas Maduro, confirmó que ya se acabó la época decembrina antes de que se acabe diciembre y, a partir de hoy, venezuela entra oficialmente en el año 2026.

“A partir de hoy es 2026. Ya hoy es 2026, ¿ah?”, aseguró Maduro mientras adelantaba la fecha de su Apple Watch Series 23 Pro Black Premium Gold Edition. “Empezó tempranero porque ya teníamos mucho rato celebrando navidad, ¿verdac? Y si dejabamos que terminara diciembre íbamos a tener que pagar los aguinaldos y ahorita no hay plata pa’ eso. Así que a partir hoy oficialmente Venezuela está en el futuro, ¿y saben qué? Mañana mismo empieza semana santa, porque me dieron ganas de ir para la playa. El que no acate el nuevo calendario Chaveriano le mandamos a la Milica Bolivariana para que lo enderece a palo, ¿verdac? Ya están avisados”, declaró el líder chavista, mientras Elias Jaua desafiaba públicamente el nuevo calendario.