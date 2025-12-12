El comunismo cubano sigue siendo peor que el capitalismo, que usar jeans rueda libre o que el papel toilette rosado, y es que recientemente el gobierno cubano publicó en Gaceta Oficial la oficialización del uso de divisas extranjeras, un claro ejemplo de cómo ni siquiera un curso de Andrew Tate es tan inútil como la izquierda.

La medida responde a una fuerte crisis económica en la isla —como si no estuvieran en esa crisis desde hace décadas— y a que Díaz Canel le da flojera cambiar su dinero a pesos, sin embargo, señala que es una medida temporal y que pueden volver a la peladera de bolas extrema cuando la situación mejore un poco. Según un artículo publicado por el medio El Frijol Analógico: “Díaz-Canel es un genio y esto no significa un fracaso del modelo comunista, simplemente es una estrategia magistral y no lo decimos porque haya soldados armados apuntándonos mientras escribimos esto. Es más, solo tomó esa medida a ver si dejamos de tener tanto dinero y comida en la Habana, ya que nuestra moneda siempre ha sido la más fuerte de todo el universo pero no dijimos nada para no saturarnos de turistas”.