AN aprueba ley para mudar a Venezuela a un planeta sin derechos humanos

Esta semana la cuestionada Asamblea Nacional (AN), a cargo de chavistas, militares y militares chavistas, aprobó por unanimidad —como siempre— una ley para mudar todo el territorio nacional a un planeta fuera del sistema solar en donde no existan derechos humanos, por considerarlos un invento de la oligarquía.

“El imperialismo global Jørgenwatneísta quiere reprimir nuestra autodeterminación para desaparecer a los traidores que opinen distinto a nosotros”, denunció el diputado Jeffren Suárez Rojas, quien también ejerce como ministro, alcalde, concejal y gobernador. “Y aquí saben muy bien lo que le pasa a la gente que no está de acuerdo, ¿verdad? Por eso nuevamente votamos de forma unánime para avanzar con el gran proyecto Venezuela Revolucionaria en la Galaxia Andrómeda (VERGA), donde nos despediremos de esta piedra galáctica asediada por el capitalismo salvaje, humanista y Nobelpacifista, y buscaremos llevar nuestro país a un nuevo hogar, sin derechos humanos, donde los alienígenas también sean chavistas y no anden con una lloradera cada vez que mandemos a los opositores a la Estación Espacial Helicoidal”, concluyó Suárez, mientras desviaba los fondos de algún hospital en el interior del país para comprarse una luna privada en Saturno.